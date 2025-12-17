В Орле молодёжь может потеснить райадминистрацию

Один этаж административного здания планируют отвести под молодёжный центр.

Это удалось узнать “Орёлграду”, направив запрос в региональное правительство. Мы получили ответ, подписанный главой регионального департамента молодёжной политики и реализации патриотических проектов – Еленой Чмелёвой.

“Орёлград” просил прокомментировать изменения, внесённые в городскую адресную инвестиционную программу, и связанные со зданием по переулку Трамвайному, 1. Сейчас здесь располагается администрация Железнодорожного района.

В программу внесли работы по созданию проекта капремонта здания (его первого этапа). При этом упоминался конкурс “Регион для молодых”, по которому распределяются субсидии на соответствующие цели. Его проводит Федеральное агентство по делам молодёжи.

Как пояснила чиновница, именно от результатов участия в конкурсе и зависит дальнейшее будущее здания. Если орловские проекты победят, то в регионе будет создано целых два новых молодёжных центра. Один – на первом этаже здания вышеупомянутой районной администрации, другой – в Орловском муницпальном округе в посёлке Биофабрика. Сами работы по капремонту и оснащению центров проведут ещё через год, в 2027-м.

“Проведение мероприятий для молодёжи в данных помещениях возможно только после ввода в эксплуатацию объектов”, – указала глава департамента. Также чиновница подчеркнула, что ПСД отправляется для участия в данном конкурсе без прохождения государственной экспертизы.

В этом году таким же образом на Орловщине открыли центры в Кромах и Ливнах (проекты, победившие в 2024-м).

ИА “Орелград”