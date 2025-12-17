В Ливнах благоустроили «Рабочий меридиан»

17.12.2025 | 11:13 ЖКХ, Новости

Территорию осмотрел орловский губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

«Рабочий меридиан» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году. На инициативу выделили грант в 92,1 миллиона рублей.

Тогда же победителями стали ещё четыре орловских проекта. Однако эти работы всё ещё не завершены.

В Ливнах были благоустроены полтора гектара. Работы проводил ООО «Специализированный застройщик «Пластиксервис»». Здесь проложили тротуарную плитку, установили 40 тротуарных и 24 парковых светильника, а также светодиодную подсветку.

Также на территории появились рулонные газоны, деревья и кустарники, многолетние цветы.

На «Меридиане» есть удобные теневые навесы. Предусмотрена просторная пешеходная зона. Установлены урны и лавочки, остановочный павильон.

Кроме того, здесь установлена скульптура «Рабочий завода», которая воплощает образ трудового ливенца, а также увеличенные копии плешковских игрушек.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

