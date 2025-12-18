Орловцам возместят 24 миллиона рублей по проектам мелиорации

Субсидии получат проекты, успешно прошедшие отбор.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о старте отбора на предоставление субсидий, предусмотренных на возмещение части затрат по проведению мелиоративных мероприятий. Заявки на участие в отборе проводятся в период с 17 по 22 декабря 2025 года. Участники должны подавать их в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Всего из бюджета Орловской области на субсидирование по данному направлению выделено более 24 миллионов рублей. Они будут распределены между участниками в форме грантов. К участникам отбора традиционно предъявлен ряд обязательных требований, а поданные ими вместе с заявками сведения будут проверены в рамках межведомственного взаимодействия. Например, субсидии положены только при документальном подтверждении наличия у соискателей прав пользования земельными участками, на которых реализуется или планируется реализовать проект мелиорации.

Субсидии не дадут при наличии у получателей просроченной задолженности по оплате штрафов за порчу земель и невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. Кроме того, у участника отбора на едином налоговом счете задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты не должна превышать 30 тысяч рублей.

Стандартными стали и условия о том, что соискатель не должен являться иностранным юридическим лицом или иноагентом, оффшорной компанией, не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

По условиям, гранты в форме субсидий предоставляются научным и образовательным организациям, заключившим с департаментом сельского хозяйства Орловской области соглашение об участии в реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Последняя была утверждена постановлением правительства Российской Федерации.

