Бюджет Орла изменят в последний раз

Проект внесения поправок представила мэрия.

Мэр города Орла внес на рассмотрение депутатов Орловского горсовета, вероятно, последний в этом году проект внесения изменений в городской бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Депутатскому корпусу предстоит согласовать небольшое изменение основных характеристик бюджета. Так, общий объем доходов мэрия Орла предлагает увеличить с 14,287 миллиарда рублей до 14,297 миллиарда рублей. Дополнительные 10 миллионов рублей город получит в составе межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем расходов бюджета города Орла на текущий год тоже будет увеличен на 10 миллионов рублей. Это означает, что запланированный дефицит бюджета не изменится. Как и прежде, он составит 1,248 миллиарда рублей, или чуть более 31 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2026 года будет утвержден в сумме 2,818 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей.

Также будут утверждены основные характеристики бюджета города Орла на плановый период 2026 и 2027 годов. Так, прогнозируемый на данный момент общий объем доходов на 2026 год составляет 12,013 миллиарда рублей, из которых 8,081 миллиарда рублей Орел получит из вышестоящих бюджетов в составе межбюджетных трансфертов. Общий объем расходов на 2026 год пока планируется в сумме 12,038 миллиарда рублей, то есть ожидается небольшой дефицит бюджета.

Доходная часть на 2027 год прогнозируется в сумме 11,326 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 7,213 миллиарда. Общий объем расходов составит 11,352 миллиарда рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 246,65 миллиона рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга в ближайшие годы увеличивать не планируется – по состоянию на 1 января 2027 и 2028 годов его предполагается установить в текущем размере, то есть в сумме 2,818 миллиарда рублей. Предоставление кому-либо муниципальных гарантий, обеспеченных за счет бюджетных средств города Орла, в ближайшие два года также не планируется.

ИА «Орелград»