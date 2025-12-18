Орловцев призвали не портить себе Новый год долгами

Судебные приставы советуют убедиться, что все финансовые обязательства выполнены.

В Орловской области стартовала ежегодная информационная акция «В Новый год без долгов». Ее проводит региональное Управление Федеральной службы судебных приставов. Ведомство настоятельно рекомендует местным жителям заранее проверить самих себя на наличие долгов, и если таковые существуют, оперативно их погасить, чтобы избежать потенциальных неприятностей в праздничные дни. Ведь наличие задолженности может послужить, например, основанием для ограничения должника на выезд из РФ, что может стать неприятным сюрпризом для тех орловцев, кто планирует провести новогодние каникулы за рубежом.

Проверить себя на долги можно при помощи интерактивного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте ФССП. Сделать это можно не выходя из дома. «Банк данных исполнительных производств» содержит актуальную информацию о долгах граждан и организаций. Кроме того, на ресурсе предусмотрена возможность формирования платежного документа и оплаты долга в режиме онлайн.

«Для начала работы пользователю достаточно выбрать нужный раздел поиска, – подсказали в пресс-службе УФССП. – Если речь идет о физическом лице, необходимо указать дату рождения и выбрать территориальный орган, чтобы обеспечить точность результатов. При наличии номера исполнительного производства, возможно использование этого параметра для упрощения поиска необходимой информации. УФССП России по Орловской области рекомендует жителям региона воспользоваться услугами онлайн-сервиса для выявления задолженностей и их своевременной оплаты, чтобы избежать неприятных сюрпризов и встретить Новый год без долгов».

Чуть ранее в Орле состоялось заседание Межведомственного координационного совета по обеспечению и защите прав потребителей, действующего при правительстве Орловской области. Выступивший на нем управляющий региональным отделением Банка России Роман Никольский сообщил, что уже более 60 тысяч жителей Орловской области установили самозапреты на кредиты. Тем самым они не только избавили себя от возможных долгов, но и получили дополнительный инструмент для противодействия мошенникам.

ИА «Орелград»