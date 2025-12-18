Осужденным из женской колонии рассказали о пробации

Полезную беседу провели в исправительной колонии №6 под Орлом.

Информационно-просветительскую лекцию по вопросам реализации постпенитенциарной пробации, ее целях и задачах осужденным исправительной колонии № 6 прочитала старший инспектор Ирина Федотова, сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области. Исправительная колония № 6 общего режима предназначена для женщин, впервые осужденных к лишению свободы. Она расположена в поселке Шахово Кромского района.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации». Он предполагает социальную адаптацию и реабилитацию осужденных, находящихся в трудной жизненной ситуации, как в период отбывания наказания, так и после освобождения. Осужденным из женской колонии разъяснили порядок обращения после освобождения в филиалы уголовно-исполнительной инспекции.

«За оказанием содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации в рамках постпенитенциарной пробации могут обратиться лица, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, в том числе принимавшие участие в специальной военной операции, а также являющиеся членами семей лиц, принимавших участие в специальной военной операции», – уточнили в УФСИН.

Соответствующие заявления подаются в уголовно-исполнительную инспекцию по месту проживания, а сделать это надо в течение 6 месяцев со дня освобождения. Исключение возможно в случае, если экс-заключенному не удалось уложиться в указанный срок по уважительной причине. Но и в этом случае обратиться в УИИ надо в течение 6 месяцев со дня устранения причины, повлекшей невозможность обратиться в установленный срок. Осужденным женщинам разъяснили и другие нюансы применения закона о пробации.

«Сотрудником УИС были озвучены возможные меры поддержки при возникновении трудной жизненной ситуации, виды помощи и субъекты пробации, которые могут ее оказать, а также приведены положительные примеры оказания содействия в рамках пробации на территории нашего региона, – подчеркнули в пресс-службе УФСИН. – В завершение мероприятия Ирина Федотова дала ответы и разъяснения на поступившие от осужденных вопросы, провела индивидуальные консультации по вопросам применения пробации».

Ранее в Орловской области прошла межведомственная операция «Профилактика». В ее рамках сотрудники УИИ совместно со своими коллегами из полиции и службы судебных приставов проверили более 600 осужденных, состоящих на учетах уголовно-исполнительной инспекции и органов внутренних дел. Силовики проверили условия жизни и труда осужденных, исполнение ими установленных судом обязанностей и ограничений. Также были проведены беседы о ведении законопослушного образа жизни и отказе от вредных привычек.

«Целенаправленная межведомственная работа, направленная на предупреждение и пресечение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных без изоляции от общества будет продолжена и в дальнейшем», – отметили в УФСИН.

ИА «Орелград»