Тариф на проезд подняли в Ливнах

Решение о повышении платы за проезд приняли местные парламентарии.

В Ливнах состоялось 50–е заседание Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва. Как сообщи в мэрии, один из пяти вопросов повестки дня был связан с «необходимостью поддержания функционирования транспортной системы города», состояние которой, в свою очередь, в городе связывают с ростом расходов перевозчиков. В результате депутаты приняли решение об установлении единого регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа.

«С 1 января 2026 года цена проезда в общественном транспорте на муниципальных маршрутах в черте города составит 35 рублей», – официально сообщает администрация Ливен. Отметим, что действующий тариф был утвержден ровно год назад, 18 декабря 2024 года, и составляет он 31 рубль. А до этого тариф повышали в 2023 году – до 27 рублей за одного пассажира и за одну единицу багажа. Причем тогда это было не новогоднее новшество, новые тарифы начали действовать с 15 октября 2023 года.

«Также в ходе заседания народные избранники приняли положительное решение о безвозмездной передаче муниципального имущества в государственную собственность Орловской области, утвердили план работы Совета на первый квартал 2026 года и внесли изменения в общий перечень наказов избирателей», – добавили в администрации Ливен.

Напомним, что с 1 января 2026 года размер платы за проезд в общественном транспорте увеличится и в городе Орле. Соответствующее «решение об актуализации тарифов» было принято депутатами Орловского горсовета еще на ноябрьской сессии. По сообщению пресс-службы мэрии, после Нового года стоимость проезда и провоза багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составит 33 рубля при безналичном способе оплаты, то есть по карте, и 36 рублей – при наличном. Корректировка тарифов обусловлена увеличением расходов перевозчиков, связанных с техническим обслуживанием транспорта, ростом стоимости топлива, износом шин и другими обязательными затратами, объяснял заместитель мэра города Орла Алексей Степанов.

Также были «обновлены» тарифы на проездные. С 1 января муниципальный проездной для пенсионеров, школьников и студентов очной формы обучения будет стоить 640 рублей, он рассчитан на 50 поездок в городском общественном транспорте. Кстати, такой билет на 160 рублей дешевле единого социального проездного, действующего на территории всей области. Стоимость льготного проездного на сезонные дачные маршруты в 2026 году составит 370 рублей.

ИА “Орелград”