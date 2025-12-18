Орловские выпускники узнали минимум баллов на ЕГЭ

Минимальные баллы на ЕГЭ необходимы для поступления в вузы.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации изменило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. В учреждении отмечают, что наибольшие корректировки коснулись информатики, физики, истории, иностранного языка, химии и биологии. А вот пороговые значения для профильной математики, русского языка, литературы и обществознания остались прежними.

Так, в соответствии с приказом Минобрнауки России в 2025/2026 учебном году минимальное количество баллов единого государственного экзамена по русскому языку и математике профильного уровня установлено в 40 баллов, таким же оно остается в 2026/2027 учебном году. По истории минимальный порог увеличивается с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам – с 30 до 40 баллов, по физике – с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по биологии и химии – с 39 до 40 баллов.

«Минимальные значения ЕГЭ Минобрнауки России устанавливает ежегодно по итогам приемной кампании предыдущего года. Увеличение баллов в следующем году направлено на повышение качества образования, в том числе платного, – пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования. – Однако высшие учебные заведения вправе устанавливать свои пороговые значения для поступления на те или иные факультеты и специальности, но они не должны быть ниже пределов, установленных федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю и надзору в сфере образования».

Результаты предыдущих испытаний говорят о том, что орловские выпускники успешно преодолевают минимальный порог. Более того, по итогам ЕГЭ 2025 года Орловская область продемонстрировала более высокий средний балл, чем в среднем по России, превышение зафиксировано практически по всем учебным предметам. Специалисты также отмечают, что на протяжении двух лет в Орловской области увеличивается средний тестовый балл по французскому и немецкому языкам, литературе, химии, географии и биологии.

В сравнении с 2024 годом данный показатель увеличился и по обществознанию. Остается стабильным средний балл по математике профильного уровня, русскому языку, информатике и истории. Если в 2023 году доля орловских выпускников, преодолевших минимальный порог по всем сдаваемым учебным предметам, составила 84,13 процента, то в 2024 году она увеличилась до 89,44 процента, а в 2025 году составила 88,11 процента.

В последние три года прослеживается положительная динамика по количеству 100-балльных работ. Например, в 2025 году показан 61 такой результат. Из них 57 100-балльников – это выпускники текущего года, а еще четверо – выпускники прошлых лет. Для сравнения, в 2024 году в регионе было показано 48 100-балльных результатов, в 2023 году – 42.

ИА “Орелград”