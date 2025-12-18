Книги писателей-орловцев издали на китайском языке

Необычные издания представили в Орле на специальной выставке.

В Музее писателей-орловцев открылась не самая обычная выставка произведений писателей-орловцев. В качестве экспонатов на ней представлены хорошо известные отечественному читателю произведения, но выпущенные на китайском языке. Выставка организована под названием «Писателей-орловцев читают в Китае». На ее открытии присутствовали студенты Орловского государственного института культуры, обучающиеся по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

«Россия и Китай — крупные развивающиеся страны. Поддержание хороших отношений не только соответствует собственным интересам стран, но и способствует стабильности и процветанию как в регионе, так и во всем мире. Чтение произведений писателей-орловцев в Китае будет способствовать взаимопониманию и созданию хороших отношений между народами», – так прокомментировали открытие выставки в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева.

Тем временем в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина решили обсудить загадки русского языка. Произойдет это на очередном занятии творческого объединения «Брусчатка», в рамках реализации образовательного проекта «НеЛицей». Тема занятия, которое запланировано на 21 декабря, заявлена так: «Проза. Ударение или загадки русского языка». Проведет его Лариса Панина, которая поможет слушателям разобраться с правильностью применения ударений. Вход свободный, организаторы приглашают всех желающих.

«Русский язык – один из самых сложных, – пояснили в «Бунинке». – Даже для нас, носителей языка, до сих пор многое в русском языке неясно и загадочно. Если мы хотим правильно говорить на литературном языке, то нам надо соблюдать определённые правила и нормы, существующие в русском языке, в частности правильно ставить ударения в словах. Ударение – это выделение слога в слове. В русском языке нет фиксированного ударения – в нем много сложных и подвижных ударений».

ИА “Орелград”