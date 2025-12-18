Сотрудники облсовета поддержали детей Донбасса и участников СВО

18.12.2025 | 19:39 Новости, Общество

Собрали гуманитарный груз и расписали подарочные пряники.

Фото: Орловский областной Совет

Сотрудники аппарата Орловского областного Совета собрали гуманитарный груз для воспитанников Семейного центра Луганской Народной Республики. В него вошли детские игрушки, книги, наборы для творчества и канцелярские принадлежности, красочные развивающие пособия и игры.

Также сотрудники аппарата регионального парламента расписали имбирные пряники, которые вместе с другими сладкими наборами будут направлены детям и бойцам на передовую.

«Для нас это не просто акция. Эта работа, наполненная вниманием и заботой, — знак глубокой благодарности и моральной поддержки, – отметил руководитель аппарата Орловского областного Совета Сергей Потемкин.

Вся собранная помощь на днях будет передана адресатам, сообщили в пресс-службе заксобрания.

ИА “Орелград”


