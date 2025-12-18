На Орловщине растёт число осужденных за тяжкие преступления подростков

Тенденция прослеживается на протяжении трех лет.

Орловский областной суд озвучил показательные статистические данные о рассмотрении уголовных дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних. В частности, подмечена тенденция увеличения количества подростков, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По данным облсуда, в 2023 году за преступления указанных категорий судами региона было осуждено 36 несовершеннолетних, в 2024 году – 42, в первой половине 2025 года – 20.

«Увеличение количества несовершеннолетних лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, повлекло пропорциональное уменьшение количества прекращенных уголовных дел и соответственно увеличение количества обвинительных приговоров», – уточнили в пресс-службе облсуда.

В ведомстве разъяснили, что несовершеннолетние, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, не могут рассчитывать на прекращение уголовных дел по таким основаниям как примирение сторон (ст. 76 УК РФ), назначение судебного штрафа (ст. 446.3 УПК РФ) и применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК РФ, ст. 427 УПК РФ). Такое возможно только по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Но есть нюанс.

«Законодателем в целях реализации принципа справедливости и гуманизма предусмотрена возможность при решении вопроса о назначении наказания применить положения части 6 статьи 15 УК РФ, изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более, чем на одну категорию, и впоследствии при наличии условий для примирения сторон, освободить лицо от наказания. В этом случае суд выносит обвинительный приговор, лицо считается осужденным, но наказание оно не отбывает», – пояснили в облсуде.

Здесь тоже прослеживается определенная тенденция. Согласно приведенной статистике, количество несовершеннолетних, освобождаемых от наказания при применении положений части 6 статьи 15 УК РФ, то есть при изменении категории преступления с тяжкого на средней тяжести и примирении с потерпевшим, тоже ежегодно возрастает. В 2023 году таких подростков было 9, или 22,5 процента от общего числа осужденных несовершеннолетних, в 2024 году – 12 (26,6 процента), в первом полугодии 2025 года – 12 (42,85 процента).

ИА «Орелград»