Производительность труда повысят в Орловской области

Областные власти увеличили финансирование по данному проекту.

Правительство региона скорректировало параметры государственной программы «Развитие промышленности Орловской области». Эксперты обращают внимание на то, что общий объем финансирования программы сокращен с 542,131 миллиона рублей до 517,306 миллиона рублей. Но при этом увеличены затраты на реализацию регионального проекта «Производительность труда» – с 31,02 миллиона рублей до 50,817 миллиона рублей.

Целями программы являются обеспечение роста промышленного производства в целом и повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях Орловской области. Для их достижения разработаны две подпрограммы: «Производительность труда» и «Стимулирование деятельности в сфере промышленности». Причем они увязаны с достижением национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика». В частности, указанная национальная цель предусматривает обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового.

Планируется выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы. И Орловская область должна внести свой вклад в это.

Кроме того, регион должен внести вклад в достижение национального показателя «Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда». Все вкупе призвано дать новый импульс развитию региональной промышленности и повысить ее конкурентоспособность, в том числе за счет внедрения новых инструментов инновационной экономики.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в ООО «Прохим» успешно завершился ведомственный проект «Оптимизация производственных систем предприятий на основе внедрения системы наставничества и инструментов бережливого производства» – первый подобный региональный проект в отрасли, разработанный на базе федерального проекта «Производительность труда».

«В течение пяти месяцев выстраивалась эффективная структура взаимодействия с сотрудниками Регионального центра компетенций, – уточнили в пресс-службе губернатора. – Заводчане прошли обучение и освоили инструменты бережливого производства. В итоге удалось снизить время протекания процесса на 34 процента, общее снижение времени логистики продукции на производстве составило 32 процента, выработка на человека в час выросла на 30 процентов».

ИА «Орелград»