Орловщина обеспечена товарами на месяц вперед

Запасы товаров для торговли превысили 12 миллиардов рублей.

В Орловской области в сфере торговли по итогам октября 2025 года совокупные товарные запасы составили 12,37 миллиарда рублей. Это позволило орловским торговцам создать запас, рассчитанный на 32 торговых дня. Для сравнения, самый низкий запас был зафиксирован в этом году августе, когда товаров в регионе хватило бы на 30 дней торговли. А наибольший показатель был зафиксирован в январе, когда торговцы запаслись различными товарами на 37 дней вперед. Но стоит отметить, что текущие товарные запасы имеют наибольшую стоимость за весь текущий год.

Такие данные содержатся в отчете о социально-экономическом развитии Орловской области, подготовленном специалистами Орелстата. Из него также следует, что оборот розничной торговли в январе-октябре 2025 года в регионе сложился в общей сумме 192,7 миллиарда рублей, или 101,4 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 2024 года. В октябре текущего года в области было реализовано товаров на общую сумму 20,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5 процента превысило уровень октября предыдущего года.

«В январе-октябре текущего года оборот розничной торговли на 97,3 процента сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, – информирует Орелстат. – Доля розничных рынков и ярмарок – 2,7 процента (в январе-октябре 2024 года было 97,3% и 2,7 процента соответственно). В истекшем периоде текущего года в структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходилось 49 процентов, на непродовольственные товары – 51 процент».

В этом отношении ситуация несколько выровнялась, так как январе-октябре 2024 года доля розничного оборота продовольственных товаров составляла 47,5 процента, а непродовольственных – 52,5 процента. По сравнению с январем-октябрем 2024 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,1 процента, второй – на 1,8 процента, подсчитали также статистки.

ИА «Орелград»