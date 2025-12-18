Назван новый вероятный срок сдачи ФОКа на Матвеева

Представитель «Орелгосзаказчика» сделал очередной прогноз.

Вопрос вошел в повестку расширенного заседания комитета по градостроительной деятельности и транспорту облсовета. О строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Матвеева в Орле доложил представитель «Орелгосзаказчика» Александр Шапошников.

Объем принятых работ — 191 млн рублей. С учетом погодных факторов Шапошников назвал более вероятной датой сдачи объекта май 2026 года, сообщает пресс-служба Орловского областного Совета.

Напомним, контракт с ООО «АС Монтаж» был заключен 18 апреля 2023 года. Изначально ФОК обещали построить за год. Далее сроки завершения работ неоднократно переносились. Цена объекта с 227 миллионов рублей выросла до 347. Дата окончания исполнения контракта в последней редакции в ЕИС «Закупки» – 26 ноября 2025 года. Отметим, этот же подрядчик получил контракт на школу в деревне в Жилина. В итоге руководителя компании и его делового партнера уличили в обналичивании денег. Уголовное дело направлено в суд.

ИА “Орелград”