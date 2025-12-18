В орловский музей вернули уникальную княжескую печать

Раритет XII века был отреставрирован специально для выставки о Судбищенской битве.

Орловский краеведческий музей сообщил о значимом событии – в его фонды вернулась вислая печать, найденная во время археологических работ на территории Детинца Орловской крепости в 2021 году. Как пояснили в музее, артефакт прошел полный комплекс сложных реставрационно-консервационных работ. Для будущих поколений раритет сохранили специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации (ФГБНИУ «ГОСНИИР») во главе с заведующим отделом научной реставрации металла Павлом Котельниковым.

«Музей выражает благодарность сотрудникам ГОСНИИРа за высокий профессионализм и оказанную безвозмездную помощь. Теперь печать займет место в интерактивной выставке музея, посвящённой Судбищенской битве», – сообщили в музее. Данный артефакт сам по себе является крайне редкой археологической находкой. Княжеская печать датирована концом XI — первой половиной XII века. Она изготовлена из свинца и украшена изображением Святого Николая Чудотворца.

Также на ней расположена читаемая надпись «ДЬНЕ СЛОВО». Сложности реставратором добавил тот факт, что свинец является мягчим металлом, поэтому древние элементы на нем крайне сложно восстанавливать. Раньше печать была представлена в экспозиции музея, но при плановом осмотре хранителем было замечено изменение внешней структуры экспоната, пояснили в музее.

«Он был извлечен для оценки текущего состояния, – добавили в учреждении, отметив, что восстановление артефакта прошло в кратчайшие сроки. – В результате осмотра и консультаций было принято решение обратиться за помощью в Государственный научно-исследовательский институт реставрации для проведения комплекса работ по восстановлению и консервации артефакта».

ИА «Орелград»