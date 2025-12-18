Орловцы могут записать детей в школы искусств на Госуслугах

Новый лендинг появился в каталоге региональных жизненных ситуаций.

На портале Госуслуг в каталоге региональных жизненных ситуаций появился новый лендинг Орловской области с описанием набора возможностей для записи ребенка на программы дополнительного образования. Об этом сообщил региональный департамент образования. Лендинг – это специализированный одностраничный сайт, предназначенный для продвижения конкретного продукта, услуги или события. Как правило, на лендинге нет множества разделов и страниц, он строится так, чтобы человек получил всю необходимую информацию в одном месте, без переходов и лишних кликов.

В данном случае новый цифровой навигатор Орловской области пошагово описывает процессы, которые надо пройти родителям для того, чтобы записать своего ребенка в конкретную организацию дополнительного образования – от выбора кружка или секции до зачисления. Лендинг также позволяет подать электронное заявление, содержит полезную информацию о сертификате дополнительного образования, сведения об организациях и развивающих программах и ответы на часто задаваемые вопросы.

В частности, родители в режиме онлайн могут записать своего ребенка в Верховскую детскую музыкальную школу, в Глазуновскую детскую школу искусств, в Орловскую детскую хореографическую школу им. Э.М. Панковой, в Детскую музыкальную школу № 3 им. С.С. Прокофьева, в Детскую художественную школу им. А.Н. Селищева города Ливны и другие учреждения дополнительного образования. В записи в кружок или секцию могут отказать, если родители подали повторную заявку в один и тот же кружок или секцию, если группа набрана и свободных мест в ней нет, если ребенок не прошел вступительные испытания.

«Если вы получили отказ из‑за ошибок в документах, подайте исправленное заявление. Если это не помогло, и вы снова получили отказ, обратитесь в образовательную организацию», – советует лендинг. К слову, это уже второй сервис, размещенный в указанном разделе. Ранее на Госуслугах появился лендинг для жизненной ситуации «Устройство в организацию социального обслуживания».

«Орловская область одной из первых включилась в разработку и запуск электронных сервисов, объединяющих государственные услуги (функции) по принципу жизненных ситуаций. До конца текущего года на Госуслуги будут выведены еще два региональных сервиса «Запись ребенка в детский сад» и «Запись в школу», – уточнили в департаменте.

ИА «Орелград»