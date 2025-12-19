Маркина оштрафовали за злостное уклонение от кредитора

Он выступал поручителем у известного в Орле ООО «Триумф».

Маркин Алексей Геннадьевич является учредителем и генеральным директором ООО «Триумф». В марте 2023 года ООО «Триумф» получило от ПАО Сбербанк кредит в размере 5 млн рублей (ставка 17,15 % годовых). Алексей Маркин выступил поручителем. Обязательства по заимствованию не исполнялись.

30 января 2024 года Советский районный суд Орла взыскал с ООО «Триумф» и Маркина А. Г. 4 652 510,65 руб. (основной долг, проценты, неустойка, госпошлина). В апреле был выдан исполнительный лист. В мае возбуждено исполнительное производство. Маркину А. Г. дважды разъяснили ответственность по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). С мая по август 2024 года он получал зарплату, но не сообщил об этом судебному приставу. Денежные средства не направил на погашение долга, распорядившись ими по своему усмотрению. Таким образом, злостно уклонялся от исполнения судебного решения, посчитали в УФССП. Это послужило поводом для очередного разбирательства, стартовавшего в июле 2025 года.

В Советском районном суде адвокат ходатайствовала о прекращении дела с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ), ссылаясь на преступление небольшой тяжести, отсутствие судимостей, положительные характеристики, полное возмещение ущерба, раскаяние и извинения. Сам Алексей Маркин также согласился с ходатайством. Представитель Сбербанка подтвердил возмещение ущерба и отсутствие претензий. Против прекращения дела возражал только государственный обвинитель.

Учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа в размере 100 000 рублей. Срок оплаты — 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, указано в материалах, опубликованных на сайте суда.

Напомним, в конце июня 2025 года компания Маркина получила крупный контракт в Орловской области. ООО «Триумф» за 65 млн рублей занимается преображением площади Ленина в поселке городского типа Шаблыкино. Проект «Тропой рубиновой лани» пока не реализован.

ИА “Орелград”