Лучшим спортсменам и тренерам года вручили грамоты и благодарности.

«Спортивный бал — 2025» прошел 17 декабря в многофункциональном комплексе «Победа». Свыше 200 представителей спортивного сообщества подводили итоги года. Вручены награды в 21 номинации, включая категории для юниоров, юниорок, мужчин и женщин в олимпийских и неолимпийских видах спорта, сообщает облсовет.

Школа «Орёл‑Карат» (рук. Олег Кошелев) получила награду как «Спортивная школа 2025 года» среди муниципальных учреждений. Амчанка Татьяна Дьяченко стала победителем года в номинации «Организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности». Специальные награды «Эпоха в спорте» получили Виталий Алёшин (первый мастер спорта Орловщины по дзюдо) и Клавдия Наумова (заслуженный тренер России, судья международной категории). Звание Спортивного судьи всероссийской категории по дзюдо – Роман Снурницин. Также вручены почётные грамоты и благодарности облсовета, Минспорта РФ, Госдумы, губернатора.

Знаки «Мастер спорта России» вручены:

по пулевой стрельбе – Лилия Дмитриева, Анастасия Цуканова;

по киокусинкай – Кирилл Якушкин;

по ушу – Анна Илюшечкина;

по художественной гимнастике – Анастасия Антипова, Мария Бирюкова, Полина Бобкова, Арина Казарновская, Анастасия Орлова, Алина Псарева;

по дзюдо – Яков Пархомин.

Гостям праздника были представлены показательные выступления по художественной и спортивной гимнастике, ушу, чир‑спорту и акробатике, сообщает Портал Орловской области.

ИА “Орелград”