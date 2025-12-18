В Орле состоялся «Спортивный бал — 2025»

18.12.2025 | 12:09 Важное, Новости, Спорт

Лучшим спортсменам и тренерам года вручили грамоты и благодарности.

Фото: Орловский областной Совет

«Спортивный бал — 2025» прошел 17 декабря в многофункциональном комплексе «Победа». Свыше 200 представителей спортивного сообщества подводили итоги года. Вручены награды в 21 номинации, включая категории для юниоров, юниорок, мужчин и женщин в олимпийских и неолимпийских видах спорта, сообщает облсовет.

Школа «Орёл‑Карат» (рук. Олег Кошелев) получила награду как «Спортивная школа 2025 года» среди муниципальных учреждений. Амчанка Татьяна Дьяченко стала победителем года в номинации «Организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности». Специальные награды «Эпоха в спорте» получили Виталий Алёшин (первый мастер спорта Орловщины по дзюдо) и Клавдия Наумова (заслуженный тренер России, судья международной категории). Звание Спортивного судьи всероссийской категории по дзюдо – Роман Снурницин.  Также вручены почётные грамоты и благодарности облсовета, Минспорта РФ, Госдумы, губернатора.

Знаки «Мастер спорта России» вручены:

  • по пулевой стрельбе – Лилия Дмитриева, Анастасия Цуканова;
  • по киокусинкай – Кирилл Якушкин;
  • по ушу – Анна Илюшечкина;
  • по художественной гимнастике – Анастасия Антипова, Мария Бирюкова, Полина Бобкова, Арина Казарновская, Анастасия Орлова, Алина Псарева;
  • по дзюдо – Яков Пархомин.

Гостям праздника были представлены показательные выступления по художественной и спортивной гимнастике, ушу, чир‑спорту и акробатике, сообщает Портал Орловской области.

