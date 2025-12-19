Археологи одобрили строительство технопарка «Три точки»

Место строительства обследовала археологическая экспедиция.

Экспедиция Сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Елецкий стан» из Липецкой области в декабре 2025 года провела археологическое обследование земельного участка на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Последняя расположена во Мценском районе, в Подмокринском сельском поселении.

Археологи обследовали участок № 2, отведенный под строительство промышленного технопарка «Три Точки». Работы выполнялись по заказу компании «Три Точки Технологии», площадь обследованного участка составляет 3,5 га. Он расположен к юго-западу от города Мценска, рядом с трассой Мценск-Орел. Участок имеет форму неправильного шестиугольника и топографически находится на левом берегу реки Мцыня.

Как следует из отчета археологов, на всей площади участка обследования проводился обход местности пешим порядком с ее тщательным осмотром «на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п.». Кроме того, было заложено четыре разводочных шурфа. Подъемного материала и признаков культурного слоя, которые могли бы заинтересовать ученых, обнаружено не было. Это стало основанием для выдачи положительного заключения на проект государственной историко-культурной экспертизой.

В октябре 2025 года строительство промышленного технопарка «Три Точки» на территории особой экономической зоны «Орел» в соцсетях анонсировал губернатор Андрей Клычков. Стоимость инвестиций оценивается более чем в 888 миллионов рублей. Соответствующее соглашение было подписано на заседании регионального координационного совета по промышленности, о чем сообщала Корпорация развития Орловской области. По ее данным, площадь нового производственного комплекса составит не менее 5 тысяч квадратных метров.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Андрей Клычков и гендиректор ООО «Три Точки Технологии» Дмитрий Филатов. Оно предполагает, что не менее половины от общей стоимости проекта будет обеспечено за счет внебюджетного, то есть частного софинансирования.

«Продолжаем расширять возможности особой экономической зоны «Орел», – отмечал по этому поводу Андрей Клычков. – На ее площадке ведется работа по созданию промышленного технопарка «Три Точки». С учетом поддержки Минпромторга, региональных структур и собственных средств инвестора сегодня договорились о создании в регионе в ближайшее время технопарка, на территории которого будет налажено производство радиоэлектроники. Здесь создадут коллективную зону, где резиденты смогут выпускать продукцию в мелкосерийном формате».

