В Орле изменили требования к молодым семьям по жилищной программе

В списке первоочередных соискателей появились участники СВО.

Мэр Юрий Парахин распорядился о внесении изменений в постановление администрации города от 30.03.2017 г. № 1239 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле». Как следует из преамбулы документа, изменения внесены в целях актуализации нормативной правовой базы. Они коснулись, в частности, требований к участникам программы, в числе которых теперь появился временной ценз.

Согласно актуализированной редакции программы, участником может быть молодая семья, в которой оба супруга или один родитель в неполной семье постоянно проживают на территории Орловской области не менее 5 лет на день признания нуждающейся в жилом помещении. Раньше требования о пятилетнем проживании на территории региона в программе не было.

В том же разделе слова «возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет» заменены следующими словами: «возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье на день принятия высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи – участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет».

Появились и дополнения. Раньше приоритет отдавался только молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, и молодым семьям с тремя и более детьми. Теперь в первую очередь будут включаться также молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимают либо принимали участие в специальной военной операции.

Приоритет будет отдаваться и вдовам и вдовцам погибших участников СВО – при условии, что у них имеется как минимум один ребенок и они не вступили в повторный брак. Кроме того, мэрия продлила срок действия программы на два года – по 2027 год включительно. Напомним, что данная программа направлена на решение задач в жилищной сфере в городе Орле. Она ориентирована на молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и бюджетной поддержке с учетом активного использования ипотечного жилищного кредитования.

«В городе Орле продолжает оставаться острой проблема сокращения численности населения, тенденция к распаду семей, – говорится в паспорте программы. – Отсутствие у супругов благоустроенного жилья и, самое главное, перспектив его приобретения влечет невозможность планирования развития семьи, рождения детей. Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие и на другие аспекты социального состояния молодежной среды, в том числе здоровье, образование, уровень преступности. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов как для всего населения, так и для данной категории населения».

ИА “Орелград”