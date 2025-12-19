В Орле рассмотрели иск о «клонах» на маркетплейсах

Правообладатель товарных знаков потребовал огромную компенсацию.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск компании «Подарки оптом» из Казани к компании «Подарки там», зарегистрированной в Орле. Истец просил суд о взыскании компенсации за нарушения исключительных прав на произведения дизайна и товарные знаки в размере 16,127 миллиона рублей. В качестве третьего лица в процессе выступила Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Как следует из материалов дела, ООО «Подарки оптом» является правообладателем нескольких десятков объектов интеллектуальной собственности. Объектами авторских прав являются дизайны надписей (леттеринги) и графических изображений (произведения дизайна), созданные дизайнером по заказу истца. Эти изображения казанская фирма использует в качестве элемента подарочных бокалов, фужеров и кружек с гравировкой и их упаковки.

Свои товары фирма продает на маркетплейсе Wildberries. В иске было указано, что ответчик на сайте маркетплейсов Wildberries и OZON предлагает к продаже однородную продукцию – бокалы, фужеры, кружки в подарочной упаковке, на которой посредством лазерной гравировки нанесены леттеринги и иные графические изображения. По мнению истца, эти изображения являются лишь переработкой произведений дизайна, исключительное авторское право на которые принадлежит казанской компании.

Изучив доводы сторон, арбитраж пришел к выводу, что авторство в отношении произведений дизайна подтверждено материалами дела. И удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на 33 произведения дизайна в размере 330 тысяч рублей, то есть по 10 тысяч рублей за каждое произведение. Кроме того, по мнению суда, стоимость товаров, на которых ответчиком были размещены товарные знаки истца, составила 7,898 миллиона рублей.

Истец просил о взыскании с ответчика «двукратного размера стоимости контрафактного товара». Но суд не стал этого делать. По его мнению, компенсация в размере 7,898 миллиона рублей соответствует принципам разумности и справедливости и является соразмерной последствиям допущенного нарушения с учетом иных установленных по делу обстоятельств.

«Взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить истцу убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащих ему средств индивидуализации, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем», – отмечено в решении суда. Возможно, точка в этом споре еще не поставлена, ведь решение орловского арбитража может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже.

ИА “Орелград”