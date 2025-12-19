Более 28 тысяч орловцев стали невыездными

За рубеж их не выпустят не из-за санкций, а из-за долгов.

В Орловской области по состоянию на 1 декабря 2025 года общее количество действующих ограничений, наложенных на граждан приставами, превысило отметку в 28 тысяч. Столько постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации вынесли орловские судебные приставы-исполнители. Как уточнили в пресс-службе регионального Управления ФССП, из указанного количества около 1,7 тысячи постановлений были вынесены в отношении граждан, имеющих долги по выплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей.

В службе напомнили, что ограничить право гражданина на выезд за границу приставы могут в нескольких случаях. Например, если общая сумма задолженности превысила 30 тысяч рублей или 10 тысяч рублей, если задолженность возникла более двух месяцев назад и не была уплачена вовремя. В случае алиментщиков, а также по исполнительным производствам о компенсации вреда здоровью и возмещения морального или материального ущерба вследствие преступлений, достаточно накопить лишь более 10 тысяч рублей долга, чтобы выезд за рубеж был закрыт. Ведомство напоминает, что просроченный долг может испортить настроение.

«Новогодние праздники приближаются, и многие жители Орловской области начинают активно готовиться к путешествиям за пределы России, – говорят в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области. – Однако важно помнить, что даже незначительная задолженность может привести к неприятностям при прохождении пограничного контроля. Встречайте Новый год без долгов!».

Напомнили в управлении и о том, что временные ограничения на право выезжать за пределы Российской Федерации применяются к гражданам, имеющим задолженности как перед государственными органами, так и перед частными кредиторами. Поэтому приставы настоятельно рекомендуют орловцам проверить себя на наличие долгов перед тем, как начать приобретать билеты и бронировать гостиницы за границей.

«Гражданам необходимо самостоятельно проверить свое финансовое положение и выяснять наличие возможной задолженности, – считают в региональном Управлении ФССП. – Сделать это можно одним из следующих способов: через личный кабинет портала «Госуслуги»; воспользовавшись базой данных исполнительных производств; обратившись по телефону горячей линии группы дистанционного обслуживания судебных приставов или поговорив с виртуальным помощником Полиной по бесплатному номеру».

