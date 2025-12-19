Клычков прокомментировал проблему бойца, озвученную Путину

По словам губернатора Орловской области, регион со своей стороны все выплатил.

Андрей Клычков сообщил в соцсетях, что вместе с правительством смотрит трансляцию «Прямой линии».

«Прозвучала информация об орловском ветеране Алексее Гущине, который не мог добиться положенной федеральной выплаты по ранению. Задержка произошла в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил боец. Региональную выплату боец получил вовремя», – сообщил Андрей Клычков.

Глава Орловщины подчеркнул, что региональное отделение фонда «Защитники Отечества» оказывает необходимую помощь с тех времен, когда Алексей Гущин еще проходил службу – с марта 2024 года.

Отметим, примерно в этом ключе сообщение о проблеме ветерана из Орловской области, прокомментировал сам президент Владимир Путин. Взаимодействие с Минобороны и соцблоком не всегда идет оперативно. Бумаги теряются, присутствует бюрократия. Глава государства обещал поставить эти вопросы на личный контроль. Также из уст ведущей прозвучало, что Алексей Гущин получит выплату «буквально сегодня».

ИА “Орелград”