Клычков прокомментировал проблему бойца, озвученную Путину

19.12.2025 | 14:35 Новости, СВО

По словам губернатора Орловской области, регион со своей стороны все выплатил.

Фото: Андрей Клычков

Андрей Клычков сообщил в соцсетях, что вместе с правительством смотрит трансляцию «Прямой линии».

«Прозвучала информация об орловском ветеране Алексее Гущине, который не мог добиться положенной федеральной выплаты по ранению. Задержка произошла в процессе взаимодействия финансового блока Минобороны и части, где служил боец. Региональную выплату боец получил вовремя», – сообщил Андрей Клычков.

Глава Орловщины подчеркнул, что региональное отделение фонда «Защитники Отечества» оказывает необходимую помощь с тех времен, когда Алексей Гущин еще проходил службу – с марта 2024 года.

Отметим, примерно в этом ключе сообщение о проблеме ветерана из Орловской области, прокомментировал сам президент Владимир Путин. Взаимодействие с Минобороны и соцблоком не всегда идет оперативно. Бумаги теряются, присутствует бюрократия. Глава государства обещал поставить эти вопросы на личный контроль. Также из уст ведущей прозвучало, что Алексей Гущин получит выплату «буквально сегодня».

