О проблемах орловского бойца СВО рассказали Владимиру Путину

Мужчина длительное время не мог получить выплату.

О проблеме рассказали в ходе «Прямой линии», которую проводит президент 19 декабря. По словам модератора, вопросов от участников спецоперации, в сравнении с прошлым годом, стало меньше. Однако они остаются. Так, Алексей Гущин из Орловской области был ранен два года назад и не мог получить выплату в 3 млн рублей. «Буквально сегодня выплата должна прийти», уточнила ведущая. (Видимо, после жалобы на самый высокий уровень).

Владимир Путин отметил, что остается много бюрократии, не удается ускорить взаимодействие Минобороны с соцблоком.

«Я возьму под дополнительной контроль все, что происходит в этой сфере. Все должно быть быстрее и расторопнее», — сказал глава государства.

Отметим, по официальным данным, за 11 месяцев этого года в регионе на счета ветеранов специальной военной операции зачислено около 24,8 миллиарда рублей. Цифра прозвучала на заседании Коллегии Управления Федерального казначейства по Орловской области.

ИА “Орелград”