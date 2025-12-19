Более половины россиян продолжают читать или слушать сказки во взрослом возрасте

Почти 83% верят в чудеса.

В преддверии новогодних праздников ВТБ, книжный сервис Литрес и сеть магазинов «Читай‑город» провели опрос об отношении россиян к сказкам. В исследовании, проведенном в декабре 2025 года, приняли участие более 600 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Главные выводы:

83 % респондентов верят в чудеса;

68 % продолжают читать или слушать сказки во взрослом возрасте;

в детстве сказки чаще всего рассказывали мама или бабушка (77 %).

Взрослые рассказали, что читают сказки, чтобы снять стресс и эмоционально разрядиться (27 %), почувствовать ностальгию и связь с детством (23 %), получить положительные эмоции (18 %).

По мнению родителей в сказочных историях немало пользы: развитие фантазии отметили 16 %, формирование нестандартного мышления и умения находить выход из сложных ситуаций – 14 %. На привитие моральных ценностей обратили внимание 12 %.

В ТОТ‑5 любимых русских сказок вошли «Аленький цветочек» (С. Аксаков), «Двенадцать месяцев» (С. Маршак), «Морозко» (русский фольклор), «Сказка о царе Салтане» (А. Пушкин), «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (А. Пушкин). В пятерке самых любимых зарубежных «Снежная королева» (Г. Х. Андерсен), «Алиса в Стране чудес» (Л. Кэрролл), «Золушка» (Ш. Перро), «Русалочка» (Г. Х. Андерсен), «Винни‑Пух» (А. Милн).

Исследование проведено в рамках поддержки VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», где ВТБ выступает генеральным спонсором. Банк наградит победителей в двух номинациях: «Книга года» и «Голос классики» (специальная номинация для чтецов).

ИА “Орелград”