Иностранца взяли под стражу за попытку подкупить сотрудника ГАИ

В Орловской области суд удовлетворил ходатайство следователя.

Водитель, пытавшийся подкупить сотрудника Госавтоинспекции, не просто стал фигурантом уголовного дела, но и помещен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Кромского районного суда, который удовлетворил ходатайство старшего следователя Кромского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области.

Следователь просил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина Д. Последний обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

«По версии предварительного следствия, гражданин Д. попытался передать сотруднику полиции взятку в виде денежных средств за непривлечение его к административной ответственности в связи с выявленным нарушением правил дорожного движения. От полученной взятки сотрудник полиции отказался, сообщив о произошедшем руководству», – уточнили в пресс-службе Кромского районного суда.

Под стражу иностранца пометили потому, что существует вероятность его «побега», возможно, на родину, чтобы скрыться от российского правосудия. Ранее в пресс-службе УМВД России по Орловской области уточнили, что инцидент произошел в Кромском районе, службы на автодороге М-2 «Крым». Сотрудники отделения Госавтоинспекции обратили внимание на то, что водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» нарушил Правила дорожного движения, незаконно выехав на встречную полосу.

«В связи с этим данное транспортное средство было остановлено сотрудниками полиции, – следует из информации пресс-службы УМВД. – Водителя пригласили в служебный автомобиль для ознакомления с видеофиксацией нарушения и составления административного материала. При изучении документов была установлена его личность. Нарушителем оказался иностранный гражданин 1999 года рождения».

Именно в салоне служебного автомобиля водитель, которому грозило всего лишь административное наказание за нарушение ПДД, предложил полицейским незаконное денежное вознаграждение. Инспекторы объяснили ему, что дача взятки в России преследуется по закону. Водителя доставили в местный отдел полиции, и уже там иностранец начал действовать.

Сообщается, что «в момент, когда начальник подразделения Госавтоинспекции отошел из кабинета, иностранец при находящихся там других сотрудниках положил на рабочий стол руководителя взятку в размере 11 тысяч рублей». Но полицейский от взятки отказался, о данном факте тут же доложил дежурному ОМВД России по Кромскому району. После чего уже следователь СУ СК завел уголовное дело в отношении водителя.

