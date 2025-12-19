На Орловщине школьная канализация не выдержала критики

Решение по административному делу вынес суд в Глазуновке.

В здании районного суда было рассмотрено дело по административному исковому заявлению прокурора Глазуновского района, выступившего в защиту интересов неопределенного круга лиц, к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Краснослободская средняя общеобразовательная школа».

В обоснование иск он указал, что прокуратурой Глазуновского района ранее была проведена проверка исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, обеспечения безопасности зданий и сооружений образовательных организаций. Нарушения были вскрыты при проверке подвальных помещений школы. Там проложены канализационные трубы, которые «протекают в связи с засором».

Также прокуратура выявила трещины канализационной трубы, из-за чего последней требуется ремонт. По мнению надзорного органа, «администрацией учреждения действенных мер на исправление указанной ситуации не предпринимается». Еще в конце сентября 2025 года прокуратура внесла в адрес директора школы представление, однако «по результатам его рассмотрения надлежащих мер по устранению нарушений не принято».

При вынесении решения суд напомнил, что соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц. А постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Они гласят, что подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

Школа выявленные нарушения в целом признала, но в своем ответе указала, что «нарушения будут устранены по мере поступления денежных средств». Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечен завхоз школы. Однако этого оказалось мало. Суд подчеркнул, что выявленные дефекты и повреждения не отвечают требованиям безопасности помещений образовательной организации.

«В результате несоответствия помещений образовательной организации техническим регламентам безопасности нарушаются права несовершеннолетних учащихся, а также работников образовательной организации на безопасные условия пребывания в образовательной организации, воспитания и обучения, что создает угрозу их жизни и здоровью; ненадлежащим образом содержится муниципальное имущество, что может привести к ухудшению его свойств», – следует из решения. Иск был удовлетворен, школе отвели два месяца на ремонт канализации в подвальном помещении.

ИА «Орелград»