Орловцев позвали на Рождество в дом писателя Андреева

В музее пройдут традиционные рождественские встречи.

Рождественские встречи в Доме Леонида Андреева продлятся с 23 декабря 2025 года по 23 января 2026 года. Об этом сообщает Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева (ОГЛМТ), обнародовавший программу новогодних и рождественских праздников и каникул. Ориентирована она на детей. Так, в программу включены сказочные новогодние истории, представление «Рождественской истории» в кукольном театре «Вертеп», выставка старинных елочных игрушек, загадки, игры и конкурсы. Пускать на мероприятия будут группами от 10 человек.

«Всех присутствующих ожидает встреча с Домовым, знакомство с историей и традициями празднования Нового Года и Рождества на Руси, – обещают в ОГЛМТ. – Ребята узнают, что такое Рождественский календарь и как его можно сделать своими руками. Ощущение зимнего волшебства добавит «Рождественская история», которую сотрудники музея представят в театре «Вертеп».

Дом семьи известного русского писателя конца 19 – начала 20 веков Леонида Андреева, прозаика, драматурга и публициста, находится в Орле на улице 2-й Пушкарной. В нем будущий писатель провел свои детские и юношеские годы. А в наше время в этом историческом здании размещается музей. Причем его основным экспонатом специалисты называют сам дом, поскольку он сохранился почти в своем первозданном виде.

Как говорят в ОГЛМТ, уже сейчас в Доме-музее Леонида Андреева все просто пропитано новогодним настроением: установлена новогодняя елка, создающая не просто праздничную атмосферу, а атмосферу сказки и волшебства. Музей традиционно проводит целый ряд новогодних мероприятий, и особе место среди них занимает «Рождество в Доме Леонида Андреева», предназначенное для школьников и их родителей.

«Новый год и Рождество — это время чудес и удивительных событий, – подчеркивают в объединенном литературном музее. – В этот период даже самые обыденные вещи начинают казаться особенными и необычными. Люди начинают верить в чудеса, стремятся делать добрые поступки и помогать друг другу. Главным символом зимних праздников уже в середине XIX века стала наряженная ель, которую венчала Вифлеемская звезда. Она напоминала о великом событии – Рождении Иисуса Христа».

