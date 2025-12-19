Как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на кредиты и вклады?

Центральный банк РФ снизил ключевую ставку до 16 %.

Решение ЦБ открывает этап смягчения условий кредитования, но динамика будет различаться по сегментам, считает руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Рынок кредитов

Потребительские и автокредиты: ожидается оперативное снижение ставок — в том числе на фоне предновогоднего спроса (люди покупают подарки, технику, планируют поездки).

Ипотека

Изменения могут проявиться лишь в следующем году, так как на этот сегмент влияют и другие факторы, помимо ключевой ставки.

Рынок вкладов

Смягчение денежно‑кредитной политики приведёт к постепенной коррекции доходности депозитов. Сейчас максимальная держится на уровне 16 % годовых, но в ближайшей перспективе может снизиться. Банки продолжат фокусироваться на краткосрочных вкладах (3–5 месяцев) — это позволит вкладчикам зафиксировать высокие ставки в конце года. Особенно актуально для тех, чьи годовые депозиты (открытые в прошлом году под более чем 20 %) завершаются в декабре.

Прогнозы по рынку сбережений

В 2025 году российские вкладчики получат свыше 9,5 трлн руб. процентных доходов (в 1,5 раза больше, чем в прошлом году). ВТБ планирует выплатить клиентам более 1,6 трлн руб. в качестве процентного дохода. Рынок рублевых сбережений продолжит расти, чему будет способствовать предновогодняя конкуренция банков за вкладчиков, считает Алексей Охорзин.

ИА “Орелград”