В Орле будут разыскивать партизанского Деда Мороза

19.12.2025 | 15:57 Культура

Патриотический праздник подготовили в Военно‑историческом музее.

Фото: БУКОО «Орловский краеведческий музей»

Праздник приурочен к Году Защитника Отечества и 80‑летию Великой Победы. Мероприятие «Партизанская елка Победы» стартует в 11:00 23 декабря. Участниками станут кадетские, юнармейские и пионерские отряды Орла и Орловской области.

Детей ждет поиск партизанского Деда Мороза, расшифровка донесений, определение маршрута по топографическим знакам, знакомство с партизанским бытом, викторина об орловских улицах, носящих имена партизан и подпольщиков. На «привале» организуют исполнение песен из кинофильмов о Великой Отечественной войне.

Мероприятие реализуется в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Организаторами выступили Орловский краеведческий музей, Дом детского творчества № 3 г. Орла, «Молодая гвардия Единой России».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU