В Орле будут разыскивать партизанского Деда Мороза

Патриотический праздник подготовили в Военно‑историческом музее.

Праздник приурочен к Году Защитника Отечества и 80‑летию Великой Победы. Мероприятие «Партизанская елка Победы» стартует в 11:00 23 декабря. Участниками станут кадетские, юнармейские и пионерские отряды Орла и Орловской области.

Детей ждет поиск партизанского Деда Мороза, расшифровка донесений, определение маршрута по топографическим знакам, знакомство с партизанским бытом, викторина об орловских улицах, носящих имена партизан и подпольщиков. На «привале» организуют исполнение песен из кинофильмов о Великой Отечественной войне.

Мероприятие реализуется в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Организаторами выступили Орловский краеведческий музей, Дом детского творчества № 3 г. Орла, «Молодая гвардия Единой России».

ИА “Орелград”