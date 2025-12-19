Клычков сообщил о завершении восстановительных работ на объекте ТЭК в Орле

Повреждения были нанесены в ходе атаки противника 19 декабря.

Губернатор Андрей Клычков вышел в эфир в соцсетях, чтобы подвести итог работы, которая была проделана ночью. Дважды объявлялась ракетная опасность.

«Враг, конечно, хочет испортить ситуацию и настроение перед «Прямой линией» президента, но мы тоже на страже», – сказал Андрей Клычков.

Оперативно были собраны все ответственные службы, бригады приступили к ремонтным работам.

«Нам пришлось утром сегодняшнего дня отключить отопление в Советском районе и горячее водоснабжение. Но сейчас все ремонтные работы уже завершены. Идет пуск тепла в трубопровод. Поэтому в ближайшее время все будет уже восстановлено. И все попытки врага нас с вами каким-то образом вывести из равновесия будут пресекать дальше», – заявил Андрей Клычков.

Коммунальные блага вернутся в дома и нежилые здания Советского района Орла в полном объеме уже через час, пообещал глава региона. Он поблагодарил всех, кто сегодня ночью занимался восстановлением.

ИА “Орелград”