Силовики задержали порядка 100 человек в Орловской области

19.12.2025 | 11:12 Закон и порядок, Новости

Региональное Управление Росгвардии подвело итоги года.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В 2025 году подразделениями регионального Управления Росгвардии было выполнено свыше 2 тысяч задач, для выполнения которых привлекалось порядка 30 тысяч военнослужащих и сотрудников. Такая информация прозвучала на коллегии, прошедшей под председательством начальника силового ведомства, генерал-майора полиции Сергея Ольшанского. Участники заседания подвели итоги служебно-боевой деятельности.

«Спецподразделения Управления Росгвардии по Орловской области отработали порядка 300 обращений от взаимодействующих силовых структур, по результатам которых было выполнено более 1 тысячи служебно-боевых задач, – сообщает пресс-служба силового ведомства. – По итогам их выполнения сотрудники спецподразделений задержали около 100 человек, подозреваемых в совершении правонарушений и преступлений».

Кроме того, сотрудники спецподразделений орловской Росгвардии  изъяли из незаконного оборота огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывоопасные предметы и свыше 14 кг взрывчатых веществ, а также обезвредили более 70 взрывоопасных предметов. Подразделения  вневедомственной охраны в этом году отработали около 9 тысяч сигналов тревоги, поступивших с охраняемых объектов, и задержали около 150 граждан по подозрению в нарушениях уголовного и административного законодательства.

К примеру, буквально на днях сотрудники вневедомственной охраны  задержали гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий в сетевом магазине, расположенном на Щепной площади. В пресс-службе ведомства пояснили, что задержанным оказался гражданин 1987 года рождения. В магазине он вел себя агрессивно, ругался с персоналом, нецензурно выражался в адрес окружающих, а на замечания не реагировал

«В результате персонал магазина был вынужден нажать тревожную кнопку, – рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. – Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали дебошира и передали его в руки полиции для дальнейших разбирательств. Данный инцидент подчеркивает оперативность и готовность подразделений Росгвардии к реагированию на правонарушения, а также к обеспечению соблюдения общественного порядка».

ИА “Орелград”


