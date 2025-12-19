В Ливнах запретили рекламировать «пенное»

Орловское УФАС пресекло то, что посчитало распространением рекламы алкоголя.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Комиссия Управления ФАС России по Орловской области рассмотрела антимонопольное дело, заведенное по признакам нарушения требований пункта 5 части 2 статьи 21 Федерального закона «О рекламе». Подозрение пало на владельца торговой точки, расположенной в городе Ливны. Как пояснили в пресс-службе Орловского УФАС, в ведомство обратилась администрации города, попросившая проверить магазин. У чиновников возникли подозрения в том, что баннер может представлять собой рекламу пива, а реклама алкоголя в России связана ограничениями.

«Согласно требований Закона «О  рекламе» реклама алкогольной продукции не должна размещаться с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий», – пояснили в региональной антимонопольной службе.

Сигнал мэрии был проверен с выездом на место. По информации УФАС, наименование магазина красовалось на конструкции, выполненной в виде бутылки. Кроме того, имелось «графическое изображение трехлитровой  банки с наименованием (этикеткой) «Пенное»,  рыбы, шишек хмеля колосьев  и т.д.». Антимонопольщики пришли к выводу, что все это вкупе « вызывает у потребителей прямую явную  ассоциацию с тем, что  в торговом помещении-магазине «Пенное», реализуется именно алкогольная продукция (пиво)».

И если это действительно так, значит, подозрительная информация является рекламой алкоголя, пояснили в ведомстве, следовательно, она не должна размещаться с помощью так называемых средств стабильного территориального размещения – на фасаде торгового помещения. «По итогам рассмотрения дела реклама признана ненадлежащей, индивидуальному предпринимателю было выдано предписание  об устранении  допущенных  нарушений», – резюмирует антимонопольный орган.

ИА “Орелград”


