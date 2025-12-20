Баллы — виртуальные, подарки — реальные

«Ростелеком» предлагает брянцам и орловчанам выгодно потратить бонусы и попытать счастья.

С начала года 5,5 тысячи брянцев и орловчан подключились к программе «Бонус» от «Ростелекома». В декабре провайдер предложил участникам системы лояльности особые условия: до 21 числа они могут обменять свой виртуальный кэшбэк на подарки компании и ее партнеров и принять участие в розыгрыше ценных призов от Озон, Пятёрочки, Wink, Яндекс.Маркета и других. Чем больше баллов потратит абонент на подарки, тем выше будет номинал его потенциального сертификата. Победителей выберут с 22 по 26 декабря случайным образом. Электронный сертификат будет направлен пользователю до 26 декабря на e-mail, указанный в профиле.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Бонусная программа — это благодарность компании клиентам за их преданность. Треть всех наших абонентов зарегистрированы в ней. Почти 80 % из них предпочитают тратить виртуальные накопления на платформе Wink или менять на скидку при оплате услуг “Ростелекома”. В начале месяца мы запустили “Новогоднюю сказку” — специальную акцию, в рамках которой, во-первых, увеличили количество партнеров, принимающих наши баллы, а во-вторых, объявили розыгрыш призов. Уверен, все наши пользователи смогут найти во вкладке “Бонус” подарки для себя и своих близких».

Роман Сазонов, житель Орла:

«Абонентом “Ростелекома” являюсь уже много лет. Исправно плачу за услуги связи через мобильное приложение провайдера и там же отслеживаю свой виртуальный кэшбэк. Недавно начислили 300 баллов ко дню рождения. Решил, что с их помощью получу сертификат на участие в новогоднем розыгрыше. Теперь жду списки победителей!».

Программа «Бонус» — это способ поощрения активных пользователей услуг провайдера. Рубли, потраченные на оплату счетов, конвертируются в баллы. Тратить виртуальный кэшбек можно на скидку при оплате домашнего интернета или подписки на видеосервис Wink, а также на покупки в магазинах-партнерах: «Орматек», «Kari KIDS», Lamoda и других.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте компании.

Реклама. Рекламодатель – ПАО Ростелеком. ИНН 7707049388.