Орловцы полтысячи раз нарушили закон о тишине

И еще более 15 тысяч раз совершили административные правонарушения.

В Орловской области за 11 месяцев текущего года полиция пресекла 520 административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 10.1. закона Орловской области об ответственности за совершение административных правонарушений. Такие данные были озвучены на заседании Общественного совета при УМВД России по Орловской области. Провели его начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Андрей Токарев и председатель Общественного совета Геннадий Сафонов

Статья 10.1. предусматривает наказание за нарушение установленных требований по обеспечению тишины и покоя граждан на территории региона. Она влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Кроме того, за 11 месяцев текущего года полиция пресекла 15 582 административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. Сотрудники органов внутренних дел наделены полномочиями по составлению административных протоколов по 172 статям КоАП РФ и трем статьям Закона Орловской области, пояснила Наталья Логинова, начальник отдела организации применения административного законодательства отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти регионального УМВД.

«Она отметила, что основной задачей сотрудников по исполнению административного законодательства является предупреждение, выявление и пресечение административных правонарушений, отнесенных законодательством к компетенции ОВД, а также обеспечение производства по делам об административных правонарушениях и исполнение административных наказаний», – добавили в пресс-службе регионального УМВД.

ИА “Орелград”