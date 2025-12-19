В Орловской области в 2026 году  обещают отремонтировать 193 дома

Областные власти скорректировали краткосрочный план капремонта.

Губернатор Андрей Клычков утвердил обновленный краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Напомним, стартовала она еще в 2013 году, а действие текущего трехлетнего краткосрочного плана рассчитано по 2026 год включительно. Программа регулярно актуализируется в силу разных причин: из-за включения в план новых домов, нуждающихся в капремонте, например, из-за уточнения финансовых параметров и т.д.

Согласно обновленной программе в 2026 году в Орловской области планируется проведение капитального ремонта 193 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капремонта на счете регионального оператора. Также планируется проведение капитального ремонта 100 многоквартирных домов, собственники помещений в которых копят на это деньги на специальном счете.

Всего в период реализации текущего краткосрочного плана планируется проведение капитального ремонта 516 многоквартирных домов, в том числе 416 домов за счет денег со счета регионального оператора и 100 домов за счет накоплений на специальных счетах. В целом, с учетом прошедших лет, областной адресной программой предусмотрено проведение капитального ремонта 4359 многоквартирных домов общей площадью 15 495 213,63 квадратных метров.

Источниками финансирования в основном являются взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах. Но используются также средства муниципальной поддержки и «иные не запрещенные законом источники финансирования». Общий объем финансирования текущего краткосрочного плана составляет 3,793 миллиарда рублей, из которых в 2026 году планируется освоить 2,098 миллиарда. Средства муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах из указанной суммы составят 5,486 миллиона рублей.

Ранее ход капитального ремонта многоквартирных домов в регионе обсудили на заседании профильного комитета депутаты Орловского облсовета. С докладом перед ними выступил глава регионального фонда капремонта Владимир Слизовский. Он сообщил, что на 2025 год были запланированы работы на общую сумму более 926 миллионов рублей, включая ремонт 31 крыши, комплексный ремонт 56 домов и замену 48 лифтов. По его словам, острой проблемой остается значительная задолженность по взносам.

«По состоянию на 2025 год общий размер задолженности на счете регионального оператора составляет 658,12 миллиона рублей, из которых 137,1 миллиона рублей — задолженность за пределами сроков исковой давности, которая может быть признана безнадежной, – сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета. – Рост задолженности во многом связан с проведенной фондом масштабной работой по сверке площадей с данными ЕГРН и перерасчетом сумм для собственников. На претензионно-исковую работу в 2025 году было выделено 11 миллионов рублей, средства освоены полностью. За истекший период поданы заявления в суды на общую сумму более 73,7 миллиона рублей, а взыскано по итогам этой работы более 46 миллионов рублей».

ИА “Орелград”