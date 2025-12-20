Орловщина будет торговать конфискованным имуществом

Регион продаст орудия совершения и предметы административных правонарушений.

Порядок реализации обращенного в собственность Орловской области конфискованного имущества, явившегося орудием совершения или предметом административного правонарушения, разработал и утвердил региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. Речь идет об имуществе, включенном в специальный перечень, который в 2024 году был утвержден распоряжением правительства Российской Федерации.

Данный перечень включает в себя: парфюмерную, косметическую продукцию и бытовую химию; продовольственную и сельскохозяйственную продукцию; телефоны, компьютерную и бытовую технику и их комплектующие; печатную и иную полиграфическую продукцию; лекарственные препараты и медицинское оборудование; мебель, предметы интерьера и прочую продукцию бытового назначения; тару и упаковку. Распоряжение правительства РФ вступило в силу с 5 февраля 2025 года.

В Орловской области продавцом такого имущества будет выступать сам департамент государственного имущества и земельных отношений. Однако для его продажи департамент вправе привлекать юридических и физических лиц, которые будут проводить необходимые торги. Документом предусмотрено, что начальная цена продажи имущества определяется продавцом, то есть департаментом, в размере его рыночной стоимости, определяемой в соответствии с экспертной оценкой.

Реализация имущества будет проводиться посредством аукционов в электронной форме, для чего департаменту придется привлекать операторов электронных площадок, включенных в специальный государственный реестр. При этом именно продавец, а не посредник, определяет даты и время проведения аукционов и определяет существенные условия договора купли-продажи имущества. Указанные функции не могут быть переданы «организатору реализации».

ИА “Орелград”