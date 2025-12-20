В орловской школе нашли неисправную морозилку

Проверка школы обернулась административным иском.

Глазуновский районный суд Орловской области обязал муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глазуновская средняя общеобразовательная школа» в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу своего решения оснастить столовую холодильным оборудованием. Тем самым было удовлетворено административное исковое заявление прокурора Глазуновского района, выступившего в защиту интересов неопределенного круга лиц.

Школа выступила в качестве ответчика по мотивам проверки исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, содержании муниципального имущества. Прокурорский работник посетил Глазуновскю школу и обратил внимание на тот факт, что в этом образовательном учреждении для организации детского питания используются две морозильные камеры. Однако одна из них на момент проверки находилась в нерабочем состоянии. Она вышла из строя, а для хранения продуктов при объемах, закупаемых учреждением, одной морозильной камеры явно недостаточно, посчитал прокурор.

В связи с этим в своем иске он указал на существующий риск хранения продуктов для школьников в условиях, не отвечающих требованиям безопасности. Решить проблему можно было и без суда, в адрес директора школы прокуратура вносила представление об устранении выявленных нарушений. Однако они так и не были устранены, поэтому прокуратура подала иск.

Суд в своем решении подчеркнул, что государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий их физического и психического развития. Поэтому и к организации питания детей требования предъявлены самые строгие. Например, СанПиН допускают изготовление блюд и кулинарных изделий на месте, из полуфабрикатов, но только при наличии оборудования, позволяющего осуществлять их доготовку. При этом должны строго соблюдаться условия хранения и сроки годности используемых полуфабрикатов.

