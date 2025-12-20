Орловскому механизатору запретили гулять по ночам

Поводом для запрета послужил трагический случай.

Вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному Кромским районным судом Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (неосторожное преступление небольшой тяжести против жизни и здоровья). Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. На этот период времени осужденному установлены ограничения.

Так, ему запрещено уходить из места своего постоянного проживания или пребывания в период времени с 23 часов до 6 часов. Нельзя выезжать за пределы территории Кромского района, изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего за ним надзор. Кроме того, один раз в месяц осужденный должен являться в надзорный орган для регистрации.

В качестве дополнительного наказания ему назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами при выполнении производственных работ, на срок 2 года. Как следует из материалов уголовного дела, по вине данного гражданина погибла женщина. Трагедия произошла минувшим летом на территории одного из сельхозпредприятий.

Осужденный трудился на должности механизатора, а именно тракториста-машиниста. В тот день он на погрузчике работал на зерноскладе – загружал зерно в прицеп грузового автомобиля. При движении задним ходом тракторист не убедился в том, что на пути никого нет. Увы, под колесо попала работница этого же предприятия. Полученные ею раны оказались не совместимы с жизнью, она скончалась на месте происшествия.

ИА “Орелград”