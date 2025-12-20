Орловские политики и управленцы поделились впечатлениями от «Прямой линии» Путина

Накануне, 19 декабря, президент подводил итоги 2025 года и отвечал на вопросы россиян.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что все вопросы касались нашей реальной жизни: поддержка семей, строительство и инфраструктура, защита русской культуры и языка, работа учреждений социальной сферы, здравоохранение и транспорт, цифровой суверенитет. Несмотря на санкции, в России продолжается экономический рост: растет заработная плата, рекордно низкая безработица – 2,2 % в России, 1,4 % – в Орловской области, отметил глава региона.

«Много вопросов было посвящено мерам поддержки участников СВО и их семей, в том числе об орловском ветеране Алексее Гущине. Подчеркну – все обращения, не прозвучавшие в ходе прямой линии, будут услышаны. Начнем отрабатывать их незамедлительно, – написал Андрей Клычков в соцсетях. – Как всегда, Президент обозначил ключевые направления нашей работы на ближайшую и долгосрочную перспективу. Единой командой мы обязательно добьемся результата. И Победа обязательно будет за нами!».

Заместитель губернатора по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков обратил внимание на доступность ресурсов для АПК.

«Сегодня в рамках Прямой линии Президент сказал, что состоялось заседание Центрального банка, и ключевая ставка понижена. Для нас очень важны вопросы кредитования сельского хозяйства. Также большое внимание Президент уделил семьям с детьми. Он отметил, что многодетные семьи живут, в основном, на селе. Мы продолжим работать на благо жителей Орловщины в заданном направлении».

Заместитель губернатора по социальной политике Алексей Берестов отметил, что государством очень много делается и своевременно принимаются меры, чтобы поддержать, самое главное, наши незащищенные слои населения — это многодетные семьи, участники военной спецоперации.

«И мы с начала года видим введение новых мер по поддержке этих категорий и, безусловно, максимально отработаем для того, чтобы наши жители как можно скорее и без задержек их получили», – пообещал Берестов.

Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский констатировал, что национальный лидер затронул широчайший спектр вопросов — от заботы о здоровье и доступности жилья до стратегий технологического прорыва и вопросов геополитики.

«Ни одна важная для людей сфера не осталась без внимания. Диалог Президента с жителями страны чётко показал: страна уверенно движется вперёд, а каждый из нас является частью этого большого движения. Такая всеобъемлющая картина даёт чёткое понимание, над чем нам работать в регионах. Мы на правильном пути», – заключил председатель заксобрания.

Сенатор Вадим Соколов оценил: это был многогранный, глубокий и откровенный разговор главы государства с соотечественниками, аналогов которому в современном мире практически не существует.

«Президент ясно дал понять: в ходе СВО стратегическая инициатива находится в руках нашей героической армии. Войска уверенно наступают, а противник отходит. Но за сводками стоят люди. Особенно впечатлило то, с каким уважением Владимир Владимирович говорил о наших бойцах СВО, сравнивая их с ветеранами Великой Отечественной, а также о той огромной работе, которая ведется по поиску пропавших без вести. Их число в результате сократилось втрое. И тот факт, что в ряды ВС РФ стремятся сотни тысяч добровольцев, – лучший показатель морального духа народа», – написал Вадим Соколов в соцсетях.

Сенатор отметил, что повышение НДФЛ, как подчеркнул президент, носит временный характер и будет пересмотрено. Получился честный разговор о достижениях и проблемах, даны четкие ориентиры на будущее, подчеркнул Соколов.

Руководитель фракции «Единой России» в областном Совете Михаил Вдовин акцентировал внимание на высоком уровне коммуникации президента с народом.

Владимир Путин «показал всем, особенно находящимся во власти, как нужно общаться с людьми: профессионально, непринужденно и откровенно. Любовь и уважительное отношение к ним, оптимизм и надежда на будущее – основной лейтмотив этого разговора», – отметил Михаил Вдовин.

Руководитель фракции ЛДПР в облсовете Владислав Числов заострил внимание на конкретных проблемах региона, поднятых в ходе эфира, и призвал к их скорейшему решению:

«В этом году прямая линия президента очевидно проходила в рамках масштабных изменений, произошедших в этом году. Во-первых, это ограничение связи во многих регионах страны, это касается и нашего региона. Здесь Владимир Путин обозначил, что список доступных адресов и сервисов будет расширяться, особенно тех, которые социально важны и значимы. Из прямой линии мы увидели, что наш регион в следующем году попал в программу расширения транспортной инфраструктуры. Также прозвучал важный ответ на вопрос, когда многодетным семьям, получающим чуть выше уровня минимального дохода, перестают оказывать помощь от государства. Президент обозначил, что такие перекосы надо устранять».

Руководитель фракции КПРФ в Орловском областном Совете Иван Дынкович акцентировал внимание на социальной тематике диалога.

«Было видно, что президент в деталях знает вопросы поддержки многодетных семей. Что касается роста цен, то считаю, что без регулирования цен на товары первой необходимости, медикаменты и ЖКХ, в стране не обойтись», – прокомментировал Иван Дынкович.

ИА “Орелград”