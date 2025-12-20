Туристский код Орла связали с рисками

Администрация города актуализировала важную программу.

Мэр Юрий Парахин утвердил в обновленной редакции муниципальную программу «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2025- 2027 годы». Цели программы заключается в обеспечении устойчивого и сбалансированного развития территории туристского кода центра города в целях повышения качества жизни жителей и увеличения туристического потока.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 17,605 миллиона рублей. Причем все они должны быть освоены в 2025 году. Из них средства федерального бюджета составляют 12,5 миллиона рублей, средства областного бюджета – 126,26 тысячи рублей, средства бюджета города Орла – 4,978 миллиона рублей. Программа предусматривает «выявление в границах города неэффективно используемых территорий, имеющих дополнительный потенциал развития».

Ее основное мероприятие – формирование комфортной для пешеходов и туристов городской среды. В его рамках запланировано приобретение арт-объектов «Дед Мороз» и «Снегурочка», а также малых архитектурных форм «Золотые белки» для установки их в районе дома №39 по улице Ленина. Собственно говоря, городские власти уже вплотную эти занимаются. Они верят, что «арт-объекты в виде Деда Мороза и Снегурочки, а также малые архитектурные формы в виде белок станут яркими символами новогоднего Орла, создавая атмосферу праздника и притягивая туристов».

Однако авторы программы отмечают и то, что ее реализация сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов. К их числу отнесены: законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; экономические риски, связанные с негативным влиянием санкционного давления на российскую экономику.

Также власти указывают на производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками. Но в программе приведены и способами ограничения рисков: формирование эффективной системы управления программой на основе четкого распределения функций, полномочий и повышения контроля ответственного исполнителя и соисполнителей; проведение мониторинга выполнения и регулярного анализа хода выполнения программы.

