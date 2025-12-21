У администрации Орла нашли долги за услуги ЖКХ

Задолженность накапливалась несколько лет.

Долги мэрии выявило акционерное общество «Орелгортеплоэнерго». Об этом оно заявило в иске, поданном к муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. А в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, выступило муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла». Последнее ведает муниципальными квартирами.

Изначально «Орелгортеплоэнерго» обратилось в арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 августа 2022 года по 31 мая 2025 года. Истец оценил накопившуюся задолженность в 628,25 тысячи рублей, из которых основной долг составлял 468,46 тысячи рублей, а остальное – это пени. Затем сумма требований несколько раз уточнялась.

Исковые требования были основаны на положениях Гражданского и Жилищного кодексов РФ и связаны с ненадлежащим исполнением ответчиком своей обязанности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кстати, иск был подан изначально к МКУ «Жилищное управление города Орла», но суд счел это учреждение ненадлежащим ответчиком и заменил надлежащим ответчиком, то есть управлением муниципального имущества и землепользования. Ответчик исковые требования не признал.

Заявленный к выплате долг был рассчитан за услуги, предоставленные для муниципальных квартир. Истец представил в суд целый список квартир, и по каждой из них пришлось уточнять сведения. Чиновники мэрии, например, заявляли, что часть жилых помещений в спорный период находилась в собственности физических лиц, часть жилых помещений и вовсе не значится в реестре муниципального имущества.

В УМИЗ ссылались и на постановление администрации города Орла от 12 ноября 2021 года № 4685 «О наймодателе муниципального жилищного фонда города Орла». Согласно ему, весь муниципальный жилой фонд, находящийся в собственности администрации города Орла, передан в оперативное управление муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла». По такой логике, МКУ как учреждение должно нести расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг за указанное жилье.

Однако суд решил, что платить должен собственник, а таковым является сам город. Иск был удовлетворен. С учетом уточнений арбитраж постановил взыскать с муниципального образования «Город Орел» в лице управления муниципального имущества и землепользования в пользу «Орелгортеплоэнерго» задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 августа 2022 года по 31 мая 2025 года в размере 594,96 тысячи рублей. Из них 449,66 тысячи рублей составляет основной долг, а 145,3 тысячи рублей – пени, начисление которых будет продолжено по день фактического погашения всего долга.

ИА “Орелград”