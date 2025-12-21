Бизнес-омбудсмен «отбил» предпринимателя от штрафа

Штраф был назначен за нарушение порядка ценообразования.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин успешно оспорил постановление о назначении предпринимателю административного штрафа. Информация об этом появилась на его официальном сайте. Сообщается, что предприниматель сам обратился за помощью в аппарат бизнес-омбудсмена. С его слов, сотрудники Роспотребнадзора провели у него контрольную закупку и выявили нарушения требований части 4 статьи 7 Федерального закона №203-ФЗ.

Данная статья гласит, что реализация табачной продукции потребителям возможна по розничным ценам, минимальный порог которых установлен государством. Продажа по ценам, установленным ниже действующей единой минимальной цены табачной продукции, запрещается. За нарушение на предпринимателя завели административное дело по части 2 статьи14.6 КоАП РФ и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. К слову, это минимальный штраф, который могли назначить бизнесмену-нарушителю в подобной ситуации.

«В ходе анализа поступивших материалов обращения, уполномоченным было установлено, что при вынесении административного наказания в отношении индивидуального предпринимателя Управлением Роспотребнадзора по Орловской области не учтены все обстоятельства совершенного административного правонарушения», – сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.

А именно: административное правонарушение совершено впервые и имеет разовый характер; индивидуальный предприниматель является добросовестным субъектом предпринимательской деятельности, кроме того, он своевременно устранил все выявленные нарушения и более их не допускает. Также правозащитник указал на отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей от допущенного нарушения.

Уполномоченный решил обжаловать постановление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа вышестоящему должностному лицу Управления Роспотребнадзора по Орловской области. И по итогам рассмотрения жалоба была удовлетворена: штраф предпринимателю заменили на наказание в виде предупреждения.

ИА “Орелград”