Орловца лишили водительских прав за неоплаченные штрафы

Автолюбитель накопил долги более чем на 40 тысяч рублей.

Орловский районный суд рассмотрел административный иск, который подал судебный пристав-исполнитель Орловского районного отделения судебных приставов УФССП по региону. Ответчиком по делу стал житель Орловского муниципального округа, «забывший» оплатить штрафы, наложенные на него за нарушения Правил дорожного движения.

В своем заявлении судебный пристав-исполнитель указал, что административный ответчик имеет непогашенную задолженность по штрафам от Госавтоинспекции. На момент рассмотрения иска в суде сумма задолженности составляла 41 889 рублей. Поскольку должник не исполнил свои обязательства в установленный законом срок, пристав решил применить к нему меры принудительного взыскания.

Одной из них, на практике доказавшей свою эффективность, является ограничение в специальном праве, а именно временное приостановление действия водительского удостоверения. Вернуть себе права должник может только после того, как погасит все свои обязательства. В данном случае судебный пристав просил суд применить именно такую меру: временно ограничить должника в пользовании правом на управление транспортными средствами.

«Доказательств наличия обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 67.1 Закона об исполнительном производстве, исключающих возможность установления в отношении должника временного ограничения на пользование специальным правом, административный ответчик суду не представил, – сообщила пресс-служба Орловского районного суда. – С учетом всех обстоятельств дела, суд требования судебного пристава-исполнителя удовлетворил полностью. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

ИА “Орелград”