Орловцу отказали в досрочной пенсии из-за штампов

Добиваться восстановления своих прав мужчине пришлось по суду.

Очередной пенсионный спор рассмотрел суд в Орловской области. Местный житель подал иск к региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Он просил суд официально установить факт его проживания в зоне с льготным социально-экономическим статусом, который в свое время присваивался отдельным орловским территориям вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. А проживание в такой зоне дает определенные льготы, в том числе право на досрочное назначение пенсии.

Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда, который рассматривал данный спор, изначально мужчина обратился в пенсионный орган с заявлением о назначении ему страховой пенсии по старости со снижением общеустановленного возраста. Для этого надо было подтвердить факт проживания на территории с особым статусом. Сотрудники пенсионного органа посчитали, что доказать это мужчина не смог. Заявителю ответили отказом на том основании, что периоды его проживания с 26.04.1986 по 30.06.1986 и с 17.11.1988 по 20.07.1992 «не представляется возможным оценить как периоды проживания на загрязненной территории, так как в них отсутствуют штампы регистрационного учета».

Единственным выходом в такой ситуации для потенциального льготника стало обращение в суд. В иске он указал, что на территории Кромского района он проживает с момента своего рождения. И перерыв сделал только однажды – на время срочной службы в армии. Он учился здесь в школе, которую окончил в 1985 году. В том же году поступил в Орловский сельскохозяйственный институт, а в ноябре 1986 года его призвали в ряды Вооруженных сил Советского Союза. Два года спустя он демобилизовался и вернулся на учебу в Орловский сельскохозяйственный институт.

Как известно, Чернобыльская трагедия произошла 26 апреля 1986 года, в тот момент истец был студентом первого курса института. Учился он в Орле, но проживал в селе Апальково Кромского района, откуда просто ездил на учебу в областной центр. Истец указал, что все каникулы, праздничные и выходные дни проживал у родителей в Апальково. По его мнению, это дает ему право на досрочную пенсию, с чем не согласилась представитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, не признавшая иск.

«Анализируя установленные в судебном разбирательстве обстоятельства, исследовав документы, показания свидетелей, суд приходит к выводу, что истец действительно проживал в спорные периоды на территории, относящейся к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», – сообщила пресс-служба Кромского районного суда.

Иск был удовлетворен, мужчина получил нужное ему решение, которое, впрочем, пока еще не вступило в законную силу. Суд установил факт постоянного проживания истца на территории, относящейся к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и обязал ответчика назначить истцу досрочную пенсию с учетом снижения возраста по достижении возраста.

ИА “Орелград”