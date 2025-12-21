Водителя из Орла наказали за отказ снять тонировку

Мужчина дважды за два месяца попался на нарушении правил.

Урицкий районный суд Орловской области привлек к административной ответственности жителя города Орла. Мужчина понес наказание по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (невыполнение требований сотрудника полиции о приведении светопропускаемости передних боковых стёкол автомобиля в соответствие с требованиями Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).

Как пояснили в пресс-службе суда, впервые на данном нарушении житель Орла попался 8 октября 2025 года. В тот день сотрудник Госавтоинспекции остановил его автомобиль для проверки. Произведенные при помощи специального прибора замеры показали, что светопропускание передних боковых стекол в указанном автомобиле составляло менее 70 процентов.

Это означает, что светопропускаемость стекол данного автомобиля превышает установленные нормы и не соответствует требованиям технического регламента. Пресс-служба УМВД России по Орловской области неоднократно сообщила, что при обнаружении машин с нарушениями правил тонировки полицейские требуют устранить тонировочную пленку на месте. Водителям, которые отказываются подчиниться, полицейские выписывают требования и обязывают устранить тонировку в течение 10 суток.

Так произошло и в данном случае. Сначала водитель был привлечен к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Затем водителю выдали требование об устранении нарушения и снятии тонирующей пленки в установленный срок. Однако, как показали дальнейшие события, водитель требования сотрудника Госавтоинспекции не выполнил.

«2 декабря 2025 года данный автомобиль вновь был остановлен сотрудником Госавтоинспекции, – сообщает пресс-служба Урицкого районного суда. – В связи с невыполнением ранее предъявленного требования о снятии тонирующей пленки со стекол автомобиля на водителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Суд, оценив представленные доказательства, пришел к выводу о виновности водителя в совершении административного правонарушении и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило».

ИА “Орелград”