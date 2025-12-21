Суд обязал облздрав компенсировать больному моральные страдания

Решение суда уже вступило в законную силу.

В Орловской области рассмотрено очередное дело о взыскании за счет казны расходов на приобретение лекарственных препаратов. Рассмотрел его Верховский районный суд по иску местного прокурора, выступившего в защиту прав местной жительницы. Было установлено, что по вине ответственных должностных лиц она фактически осталась без бесплатных лекарств, положенных ей по закону. Иск традиционно был подан к департаменту здравоохранения Орловской области. Кстати, в Верховье ежегодно рассматриваются десятки подобных исков.

«В ходе проведения проверки исполнения законодательства при оказании медицинской помощи в части соблюдения прав на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами прокуратурой Верховского района было установлено, что истец является федеральным льготником и имеет право на бесплатное получение лекарственных препаратов, – сообщили в пресс-службе суда. – Они необходимы пациенту по жизненным показаниям. Вследствие несвоевременного приема лекарственных средств у пациента может возникнуть угроза жизни или здоровью».

В судебном заседании представитель прокуратуры выступила с пояснениями и поддержала ранее заявленные исковые требования. Судя по иску, рецепты на лекарственные препараты льготнице все-таки выписывают. Проблема в том, что уже длительное время льготные рецепты не обслуживаются. Возникает знакомый многим орловским льготникам парадокс: рецепты есть, а лекарств нет. Но жить без них пациент не в состоянии, поэтому ему родственникам приходится искать выход из сложной ситуации.

В данном случае льготнице пришлось приобретать лекарства за свой собственный счет. В иске прокуратура указала, что не обеспечение лекарственными препаратами, необходимыми льготнице по жизненным показаниям, привело к тому, что ей были причинены не только нравственные, но и физические страдания. В связи с этим надзорное ведомство просило суд взыскать с департамента здравоохранения за счет казны Орловской области в пользу льготницы понесенные ею расходы на приобретение лекарственных препаратов и компенсацию морального вреда.

«В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений, – напоминает пресс-служба Верховского районного суда. – При рассмотрении дела установлено, что истец не была своевременно и должным образом обеспечена необходимыми ей по медицинским показаниям лекарственными препаратами, в связи с чем ею были понесены затраты на приобретение лекарственных препаратов за счет личных денежных средств».

Исковые требования были удовлетворены частично, поскольку суд пересчитал сумму компенсации моральных страданий и назначил справедливое, по его мнению, возмещение. Что касается лекарств, то департамент здравоохранения обязан возместить льготнице ее финансовые потери, которые она не понесла бы, обеспечь чиновники от медицины ее лекарствами вовремя и в полном объеме.

ИА «Орелград»