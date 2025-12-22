Финансирование программы газификации ЖКХ сократили

Также областные власти пересмотрели ряд целевых индикаторов.

Распоряжением губернатора внесены изменения в программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области. Она была утверждена в 2021 году, ее действие рассчитано по 2030 год включительно. Объем финансирования региональной программы сокращен с 4,466 миллиарда рублей до 2,978 миллиарда рублей. Из них в 2026 году будет выделено 591,71 миллиона  рублей. Данная программа не предусматривает бюджетного финансирования.  Деньги поступают за счет средств самих организаций и их аффилированных лиц.

Также распоряжением губернатора скорректированы целевые показатели. Теперь планируется, что по итогам реализации программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области будут достигнуты  следующие результаты: прирост в размере 0,1 миллиарда кубометров  потребления природного газа; строительство 430,75 километра  межпоселковых газопроводов и 305,31 километров внутрипоселковых газопроводов.

Уровень газификации и обеспечения населения региона природным газом должен достичь к 2030 году 87,88 процента. Всего планируется  газифицировать 188  населенных пунктов и 4123 квартиры и домовладения. Стоит сказать, что до внесения изменений программа предусматривала газификацию 3429 квартир и домовладений, а количество населенных пунктов, которые газифицируют в рамках программы, увеличено на 18 единиц.

Как следует из паспорта программы, уровень газификации Орловской области является одним из самых высоких в стране. По состоянию на 1 января 2021 года, когда программа брала старт, в регионе были газифицированы три городских округа, 17 поселков городского типа,                        2923 других населенных пункта, более 6 тысяч коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, 411 промышленных котельных, более 343 тысяч квартир и домовладений.

По газовым сетям Орловской области ежегодно транспортируется 0,94 миллиарда кубометров газа, в том числе 0,4 миллиарда кубометров – для нужд населения. Общий уровень газификации природным газом жилищного фонда по состоянию на  1 января 2021 года оценивался в 93,7 процента. Общая протяженность наружных сетей газораспределения на территории Орловской области составляет 26,7 тысячи километров  газораспределительных сетей и порядка 6 тысяч газорегуляторных пунктов.

Впрочем, эти цифры ежегодно меняются, поскольку в регионе не только строят новые сети и объекты, но и власти на местах активно ведут работу по выявлению и регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты газоснабжения. Муниципальные образования  Орловской области на постоянной основе занимаются этим с 2011 года. К слову, по состоянию на 1 октября 2021 года права государственной и муниципальной собственности были зарегистрированы всего на 1314 объектов газоснабжения из 3730 имевшихся на тот момент. А в число незарегистрированных входило 1159 объектов, внесенных в реестр муниципальной собственности, но на тот момент еще не имевших свидетельств о регистрации права собственности и не являвшихся фактически бесхозяйными. Мероприятия по регистрации прав собственности на объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйные объекты, продолжаются по сей день.

