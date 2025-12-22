Губернатор поручил максимально поздравить детей с Новым годом

22.12.2025

Чтобы все попали на праздничные мероприятия в Орловской области.

Поручение было дано в ходе совещания в администрации региона 22 декабря. Заместитель губернатора по внутренней политике Ирина Патронова,  соцзащита и муниципальные образования должны  провести проверку, чтобы все дети (инвалиды, участников специальной операции) попали на мероприятия.

«Одной губернаторской елкой праздники не заканчиваются, – подчеркнул губернатор Андрей Клычков. – В муниципальных образованиях тоже программы очень большие. Важно, чтобы ребенок не оказался вне внимания».

И отдельное направление – это поддержка детей в Троицком районе Луганской народной республики. Подарки закуплены, будут доставлены, сообщил губернатор.

