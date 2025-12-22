В Хотынецком районе снова выявили «водяные» нарушения

Виновное лицо привлечено к ответственности.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. ООО «Современные комплексные услуги» взимало с потребителей плату за холодное водоснабжение без установленного тарифа.

Пострадали клиенты в районном центре и самом районе. Уточняется, что речь идёт о периоде с июля по сентябрь текущего года.

Прокуратура возбудила административное дело. Главу коммунальной организации привлекли к ответственности — в виде штрафа.

Также был проведён перерасчёт платы за услугу.

Напомним, ранее в этом же районе выявили другое нарушение, связанное с водоснабжением. ООО «Коммунсервис» неправомерно повысило тарифы на воду.

ИА «Орелград»