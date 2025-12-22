В Хотынецком районе снова выявили «водяные» нарушения

22.12.2025 | 12:01 ЖКХ, Новости

Виновное лицо привлечено к ответственности.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области. ООО «Современные комплексные услуги» взимало с потребителей плату за холодное водоснабжение без установленного тарифа.

Пострадали клиенты в районном центре и самом районе. Уточняется, что речь идёт о периоде с июля по сентябрь текущего года.

Прокуратура возбудила административное дело. Главу коммунальной организации привлекли к ответственности — в виде штрафа.

Также был проведён перерасчёт платы за услугу.

Напомним, ранее в этом же районе выявили другое нарушение, связанное с водоснабжением. ООО «Коммунсервис» неправомерно повысило тарифы на воду.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU